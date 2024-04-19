世上最老圈養袋熊 迎35歲紀錄向前推

日本大阪府池田市五月山動物園一隻袋熊前年以32歲的高齡創下世界最年長圈養袋熊的健力士世界紀錄。牠最早生活在澳洲塔斯馬尼亞，但生命中大部分時間都在日本度過。在動物園工作人員的良好保護下，牠目前身體狀況良好，並將在本月正式邁向35歲，預計依然將是上述紀錄的保持者。

澳媒周三報道，袋熊韋恩（Wain）又被暱稱為「葡萄酒先生」，牠於1989年11月開始被圈養，在塔斯馬尼亞北部度過了一段短暫的生活後，約1歲時送往日本，以紀念塔斯馬尼亞朗塞斯頓市與池田市作為友好城市的友誼，自此在五月山動物園生活至今。

曾住澳洲 長居日本 人們對袋熊在自然條件下的壽命知之甚少，目前研究顯示，普通袋熊壽命約為15歲。先前最年長圈養袋熊紀錄保持者是一隻名叫「帕特里克」（Patrick）的袋熊，他住在澳洲維多利亞省巴拉臘特野生動物園，去世時至少有30歲200天。有學者指，韋恩的長壽反映動物園對牠的良好照顧，以及日本人對袋熊的喜愛。

明年是朗塞斯頓市和池田市建立友好城市關係60周年，屆時澳方可能會向五月山動物園贈送更多袋熊，意味韋恩將有更多同伴。塔斯馬尼亞特羅瓦那野生動物保護區負責人凱利（Androo Kelly）表示，韋恩目前看起來確實像一隻老袋熊，考慮到牠的年齡，牠的表現已非常好。本報綜合報道