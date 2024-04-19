兩岸國際

華客在泰頻遇車禍1死

中國駐泰國布吉領事辦公室昨日指出，近期沿海布吉府、攀牙府、喀比府發生多宗中國遊客步行或橫穿車道時，遭汽車、電單車等撞擊案件，造成1人死亡，多人受傷。領事辦公室提醒中國遊客在泰期間務必提高警惕，遵守當地交通法規。（綜合報道）
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