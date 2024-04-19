哈利更改常居地為美國

英國哈利王子近年與王室鬧翻，跟妻子梅根及子女移居美國。周三公開的一份文件顯示，哈利已把經常居住地從英國改為美國。王室作家估計，哈利對父親英王查理斯三世去年把他逐出王室別墅感到非常失望，更改經常居住地或代表他放棄居留英國。（綜合報道）