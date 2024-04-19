日本愛媛縣6.6級地震 12人傷

【本報綜合報道】日本四國愛媛縣西面近海地區周三晚上11時14分發生強烈地震，震央位於九州大分縣與愛媛縣之間豐後水道，日本氣象廳在昨日凌晨的記者會上，將地震震級由黎克特制6.4級修訂為6.6級，震源深度也被修正為39公里。

愛媛縣與高知縣的震度最高達到6弱，是1996年引入現行震度階級以來首次。而地震至少已導致12人受傷，當中愛媛縣7傷，大分縣則有兩名傷者，高知縣有3人受傷，全部都沒有生命危險。氣象廳並不認為發生特大地震的可能性正在急速增大，但會持續密切監測未來的地震活動，並警惕民眾，未來一周左右可能再次發生最大震度6弱左右的地震。

多地山泥傾瀉 地震導致高知縣宿毛市有水管破裂、路燈倒塌、電線斷裂，愛媛縣多地山泥傾瀉。愛媛縣和高知縣部分地方鐵路線停運，松山高速公路因震後安全檢查部分路段一度禁止通行，昨日凌晨已經重開。愛媛縣伊方町的伊方核電廠3號機組因地震發電量減少了約2%，但相信不會影響運作，周邊地區輻射水平也沒有變化。