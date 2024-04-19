聽證會上 前波音工程師指生產欠嚴謹

【本報綜合報道】美國飛機生產商波音公司飛機安全備受質疑，參議院常設調查小組委員會周三舉行聽證會。一名前波音工程師供稱，波音在生產過程中走捷徑，在明知情況下出品有缺陷的飛機，若放任的話可能導致飛機解體。他曾向上司提出生產品質擔憂，卻被要求噤聲且遭到同事報復。

點名787及777系列令人擔憂 波音前品質工程師薩利普爾（Sam Salehpour）點名波音787和777系列飛機，稱對它們安全有嚴重擔憂，因為生產過程中遇上部件錯位時，波音會使用未經測量和無限的力量糾正，包括有人在飛機部件跳動，導致部件縫隙遠遠超過波音內部標準0.005吋。

雖然波音早前強調標準相當於一條頭髮或兩張紙的寬度，屬高度保守，並保證飛機不存在問題，但薩利普爾認為飛機3.5萬呎高空運作時，頭髮寬度足以牽動生死。

另一名作供的波音前經理皮爾森（Ed Pierson）則指控，阿拉斯加航空公司波音737 MAX 9飛機今年1月內嵌式艙門飛脫後，國家運輸安全委員會仍未收到波音書面報告，等同掩蓋事實的犯罪行為。

波音在聽證會前後分別發表聲明，強調公司在廣泛而嚴格的機身測試，以及對近700架在役飛機大量維護檢查中，均未發現機身疲勞的證據，公司對飛機安全和耐用充滿信心。服務13年期間，787機隊在超過420萬次飛行安全運送超過8.5億名乘客，而777機隊在全球安全運送超過39億名乘客。波音在聯邦航空局監督下檢查和讓飛機返廠，並提高生產品質，公司仍然對787和777系列飛機的安全性充滿信心。