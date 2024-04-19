阿聯酋雨災 機場航班大亂 滯留旅客席地睡

航企延長停辦離境登機手續 阿聯酋杜拜周二起暴雨成災，全球第二繁忙的杜拜國際機場跑道頓成澤國，飛機涉水而行，周三數百班航機取消和延誤，阿聯酋航空公司宣布延長暫停為杜拜離境旅客辦理登機手續至昨日。

旅客斥乏食物供應 航班追蹤網站數據顯示，周三約290班往返杜拜機場的航班取消，另有440班航班延誤。部分旅客不滿滯留近30小時，到航空公司櫃台擾攘。有英國旅客形容機場系統完全崩潰，被迫席地而睡，遍地垃圾一片混亂，不滿阿聯酋航空缺乏應變方案，指摘機場食物供應不足。機場行政總裁格里菲斯（Paul Griffiths）形容情況前所未見，籲旅客先與航空公司確認航班情況才往機場。

阿聯酋國家氣象中心公布，周二經歷自75年前有紀錄以來最大規模降雨，其中首都阿布扎比艾因局部地區不足24小時內錄得降雨量達254.8毫米，遠超全年平均140至200毫米降雨量。杜拜市中心多條道路被洪水淹沒，高速公路交通堵塞。網民發現政府部門最近曾進行人工增雨，懷疑與今次雨災有關，但多國專家認為不太可能。

阿曼暴雨 女童喪命 鄰國阿曼的救援人員周三再發現一具女童屍體，令當地暴雨死亡人數增至19人。政府安排超過1,400人撤離家園，學校和政府辦公室關閉。暴雨同樣影響沙特阿拉伯和巴林，導致多輛汽車受困洪水。氣象學家預計波斯灣雷暴、暴雨和強風持續，低窪地區繼續水浸，並認為極端降雨很可能由全球暖化引起。本報綜合報道