美眾院分拆援烏以法案 快表決
【本報綜合報道】伊朗前所未有地直接攻擊以色列後，美國眾議院加快審批支援以色列的資金。眾議長約翰遜周三決定，不直接審議早前獲參議院通過的援助烏克蘭和以色列一籃子國防補充資金法案，而是分拆3份立法文本，料最快周六表決。
參議院的一籃子補充資金法案在眾議院有巨大阻力，共和黨保守派人堅決反對增加撥款援助烏克蘭。約翰遜無視共和黨人的罷免警告，周三公布3份法案文本，分別是總值608億美元（約4,742億港元）的援烏法案、總值264億美元（約2,059億港元）的援以法案，以及調撥81億美元（約632億港元）支援台灣等印太地區盟友的法案。約翰遜指，眾議員有72小時檢視法案內容，表決後提交到參議院審議。
另促華軍工企須退出俄市場
此外，跨黨派眾議員周三提出一項《無限制法案》（No Limits Act），要求被美國政府認定的中國軍工企業於180天內退出俄羅斯市場，若相關企業有向俄羅斯提供物資支持的行為，將面臨全面封鎖制裁。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：