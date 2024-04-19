美眾院分拆援烏以法案 快表決

【本報綜合報道】伊朗前所未有地直接攻擊以色列後，美國眾議院加快審批支援以色列的資金。眾議長約翰遜周三決定，不直接審議早前獲參議院通過的援助烏克蘭和以色列一籃子國防補充資金法案，而是分拆3份立法文本，料最快周六表決。

參議院的一籃子補充資金法案在眾議院有巨大阻力，共和黨保守派人堅決反對增加撥款援助烏克蘭。約翰遜無視共和黨人的罷免警告，周三公布3份法案文本，分別是總值608億美元（約4,742億港元）的援烏法案、總值264億美元（約2,059億港元）的援以法案，以及調撥81億美元（約632億港元）支援台灣等印太地區盟友的法案。約翰遜指，眾議員有72小時檢視法案內容，表決後提交到參議院審議。