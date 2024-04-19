歐盟加強制裁令 針對伊朗武器商

【本報綜合報道】歐盟領導人周三在比利時布魯塞爾舉行峰會，譴責伊朗日前首次直接攻擊以色列，並宣布同意加強制裁伊朗，針對無人機和導彈生產商。烏克蘭總統澤連斯基指烏克蘭的防空能力遜於以色列，再度請求軍事援助。英國傳媒報道，德國已致函多國，要求向烏克蘭提供更多防空系統抵禦俄羅斯導彈攻勢。

歐盟國家重申對以色列的安全承諾，歐洲理事會主席查爾斯‧米歇爾強調歐盟決定制裁伊朗是想發出明確信號，盡一切努力孤立伊朗非常重要，下周再討論制裁細節。對於以色列準備報復伊朗，會議敦促各方保持最大限度克制，避免採取任何行動加劇地區緊張局勢。報道指，德國、法國等提議擴大制裁伊朗，削弱該國和其代理人在中東的軍事能力之餘，也遏制它向俄羅斯供應用於烏克蘭的無人機能力。