歐盟加強制裁令 針對伊朗武器商
【本報綜合報道】歐盟領導人周三在比利時布魯塞爾舉行峰會，譴責伊朗日前首次直接攻擊以色列，並宣布同意加強制裁伊朗，針對無人機和導彈生產商。烏克蘭總統澤連斯基指烏克蘭的防空能力遜於以色列，再度請求軍事援助。英國傳媒報道，德國已致函多國，要求向烏克蘭提供更多防空系統抵禦俄羅斯導彈攻勢。
歐盟國家重申對以色列的安全承諾，歐洲理事會主席查爾斯‧米歇爾強調歐盟決定制裁伊朗是想發出明確信號，盡一切努力孤立伊朗非常重要，下周再討論制裁細節。對於以色列準備報復伊朗，會議敦促各方保持最大限度克制，避免採取任何行動加劇地區緊張局勢。報道指，德國、法國等提議擴大制裁伊朗，削弱該國和其代理人在中東的軍事能力之餘，也遏制它向俄羅斯供應用於烏克蘭的無人機能力。
澤連斯基求軍事援助
澤連斯基以視像形式發言，指出烏克蘭作為歐洲地區，不幸地沒有中東的防禦能力，反映烏克蘭當前關鍵需求在於防空，呼籲西方盡快依照承諾交付武器和彈藥。德國總理紹爾茨表明，德國已決定向烏克蘭提供第3套愛國者防空系統，鼓勵其他國家盡快行動。荷蘭首相呂特相信歐洲國家準備提供資金，為烏克蘭購買愛國者等防空系統。
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