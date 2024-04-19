伊朗警告以勿反擊 揚言派蘇24應對

總統出席閱兵 慶祝報復成功 伊朗周三在建軍節閱兵展示實力，總統萊希慶祝直接打擊以色列行動成功，重申任何以色列挑釁將帶來大規模而嚴厲的回應。伊朗空軍司令瓦赫迪（Hamid Vahedi）表明，準備好出動蘇24戰鬥轟炸機等對付以色列。

萊希在首都德黑蘭北部檢閱部隊，官方電視台未像往年一樣現場直播。儀式上展出的軍事裝備包括燕子（Ababil）、阿拉什（Arash）和遷徙者（Mohajer）無人機，迪茲弗勒（Dezful）中程彈道導彈和S300防空導彈系統等。萊希向伊朗正規軍和革命衞隊發表講話，形容攻擊以色列的「真實承諾行動」令猶太復國主義政權榮耀隕落，而伊朗武裝部隊已做好準備。

伊朗護送商船赴紅海 瓦赫迪警告以色列不要犯下錯誤，為伊朗武裝部隊帶來可能無法彌補的損害。他強調，伊朗空軍完全準備好，只待最高精神領袖哈梅內伊下達攻擊命令。他又指，「真實承諾行動」只是伊朗革命衞隊對以色列的一記耳光。蘇24由前蘇聯研發，於1974年首次服役。伊朗目前有大約30架蘇24MK，其中24架於波斯灣戰爭期間由伊拉克飛入伊朗後進入伊朗空軍服役，其餘可能購自俄羅斯或其他前蘇聯國家。

歐盟紅海護航任務指揮官格里帕里斯（Vasileios Gryparis）指，任務雖然未受伊朗襲擊以色列影響，但需要更多作戰艦艇參與。伊朗海軍司令伊拉尼（Shahram Irani）周三宣布，海軍正在執行護送伊朗商船前往紅海的任務，護衞艦賈馬蘭號已部署亞丁灣，準備好護送其他國家商船。

以色列總理內塔尼亞胡周三會見到訪斡旋的英國外相卡梅倫及德國外長貝爾伯克，他其後在內閣會議上稱兩人就以方應如何報復伊朗的問題上提出「各種建議和忠告」，儘管以方表示讚賞，但在安全問題上以色列將會作出自己的決定，並採取一切必要措施保護本國。

Google解僱反以28員工 另一方面，美國互聯網公司Google部分員工周二在紐約市和加州森尼韋爾的辦公室靜坐，抗議公司與以色列簽訂雲端合約。Google周三指，已解僱28名參與靜坐的員工。本報綜合報道