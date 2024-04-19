美眾院擬快速推進TikTok法案

【本報綜合報道】美國眾議院上月通過法案，要求北京字節跳動在6個月內剝離旗下影片分享平台抖音海外版TikTok，否則美國會封殺TikTok，惟在參議院仍未排期審議。眾議院議長約翰遜周三宣布，計劃把經修訂的TikTok法案納入一系列快速推進的立法，預計周六獲眾議院通過後提交到參議院審議。

美媒披露，中國駐美國大使館人員最近數周與美國國會人員會面，游說議員反對TikTok法案。中國大使館發言人劉鵬宇回應指，館方試圖向美國各界人士講述TikTok問題的真相，這不是為了某一間公司而游說，而是為了所有中國公司能否得到公平對待。他批評美方從未發現TikTok對美國國家安全構成威脅的證據，卻動用國家力量、濫用國家安全理由無理打壓TikTok，是不公平、不公正。