拜登揚言 打壓中國鋼鋁 徵收3倍關稅

搖擺州拉票 制華牌加推 美國總統拜登周三出席競選活動時，指摘中國在鋼鐵貿易行為中「作弊」，揚言向中國鋼鋁徵收目前3倍的關稅。他還批評中國排外，並指中國「有真正的問題」。有指拜登的說法為取悅藍領選民，然而他堅持美國與中國並不存在貿易戰。中國強調將採取一切必要措施，維護自身的正當權利。

指摘華在鋼鐵貿易「作弊」 爭取連任的拜登在搖擺州份賓夕凡尼亞州拉票，向聯合鋼鐵工人工會發表演說。他稱：「我支持你，美國鋼鐵工人。中國的鋼鐵企業不需要擔心盈利，因為中國政府對它們的補貼如此之多。他們不是在競爭，而是在作弊。美國已蒙受損失。」他又說：「如果調查證實了這些反競爭貿易行為，那麼我會呼籲她（美國貿易代表戴琪）考慮將進口自中國的鋼鐵和鋁，徵收3倍的關稅。」

中方：將採取措施保權利 拜登重申會阻止日本製鐵收購美國鋼鐵公司，他說：「由美國人擁有、由美國的鋼鐵工人工會營運，是世界上最好的——我保證這將會發生。」目前美國向中國的鋼鋁徵收高達7.5%的關稅，有美國官員指拜登提議提高至25%。

拜登較早前在出生地斯克蘭頓市一家咖啡店，回應會否擔心與中國爆發貿易戰時，他仍然堅稱與中國「不存在貿易戰」。

中國外交部發言人林劍昨日回應指，中方一貫要求美方切實尊重公平競爭原則，遵守世貿組織規則，立即停止針對中國的貿易保護主義措施。中方將採取一切必要措施，維護自身的正當權利。對於拜登指摘中國排外及有問題的說法，林劍反問是不是在說美國自己。

戴琪稱須出招護電動車業 美國貿易代表戴琪周三出席參議院財政委員會聽證會時表示，必須採取果斷行動保護國內電動車行業，免受中國補貼的競爭。有參議員敦促戴琪利用在2022年啟動的301關稅審核措施，對中國製造的電動車徵收更高關稅。戴琪回應指，審查完成後和任何相關調整，會作為一個完整方案提交，她有信心審查快將完成。

英媒引述三名知情墨西哥官員指，墨方不敵美國壓力，將拒絕為電動車生產投資提供低成本土地或減稅等優惠措施。墨西哥高級官員於本年1月與中國電動車製造商最後一次會面，對象是比亞迪公司高層。匿名人士稱，墨西哥官員在會上表明不會提供優惠措施。本報綜合報道