首季逾1.41億人次出入境 按年倍升

【本報綜合報道】國家移民管理局昨天公布，內地移民管理機構今年第一季累計查驗出入境人員超過1.41億人次，同比上升117.8%，同時一共簽發635.7萬本普通護照，並簽注往來港澳台證件逾2,498萬人次，簽發港澳居民來往內地通行證（俗稱回鄉證）72.4萬人次，同比分別上升24.1%、30.5%及19.9%。

簽發回鄉證逾72萬人次 在今年首季內地移民管理機構累計查驗出入境人員中，內地居民佔約6,954萬人次、港澳台居民錄得逾5,911萬人次、外籍人員約有1,307萬人次，同比分別上升114.9%、100.4%及305.2%。有關機構亦查驗出入境交通運輸工具735.3萬架（列、艘、輛）次，同比上升78.3%，其中飛機19.4萬架次、列車2.4萬列次、船舶10.2萬艘次、機動車輛703.3萬輛次，同比分別上升158.6%、14.2%、15.9%及78.5%。

在同一時段，國家移民管理局推出一系列移民出入境政策措施，不斷優化區域性入境免簽、過境免簽、口岸簽證政策，實施便利外國人赴華5項措施，擴大部分國家人員免簽入境海南事由，支持福建省建設兩岸融合發展示範區，在陝西省西安市及山東省青島市為符合條件人員簽發往來港澳「個人旅遊簽注」，大力提升移民管理政務服務水平。期內累計簽發外國人簽證證件46.6萬人次、同比上升118.8%，免簽入境外國人198.8萬人次、同比上升266.1%。