台保母虐死男童案 手法曝光

【本報綜合報道】台灣台北市劉姓保母及妹妹涉嫌去年虐死1歲男童案，台北地檢署昨天結束偵查，起訴兩人凌虐兒童妨害身心發展致死等罪名，多種狠毒的虐兒手法亦同時曝光。至於兒福聯盟陳姓女社工涉犯過失致死、偽造文書罪部分，則另案偵辦中。

起訴書另揭露，劉姓保母姊妹虐待男童手法，包括打罵，綑綁四肢、頭部；將其身體塞入水桶、長時間罰裸體躺在地上、罰站於露台、雙腳抬高跨門上，不得變換姿勢；重複使用爬滿曱甴之紙杯，裝不新鮮、冰箱廚餘、燒焦物絞碎或未加熱打泥物餵食，一天只提供一餐約半個紙杯的飯量等。