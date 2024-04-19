台保母虐死男童案 手法曝光
【本報綜合報道】台灣台北市劉姓保母及妹妹涉嫌去年虐死1歲男童案，台北地檢署昨天結束偵查，起訴兩人凌虐兒童妨害身心發展致死等罪名，多種狠毒的虐兒手法亦同時曝光。至於兒福聯盟陳姓女社工涉犯過失致死、偽造文書罪部分，則另案偵辦中。
綁四肢 塞水桶 骯髒餵食
台北地檢署指，劉姓保母姊妹犯刑法凌虐兒童妨害身心發展致死罪、成年人故意對兒童施以凌虐而妨害自由致死罪、成年人故意傷害兒童致死罪，全案適用國民法官參審，相關證據及具體求刑於審理程序中提出。
起訴書另揭露，劉姓保母姊妹虐待男童手法，包括打罵，綑綁四肢、頭部；將其身體塞入水桶、長時間罰裸體躺在地上、罰站於露台、雙腳抬高跨門上，不得變換姿勢；重複使用爬滿曱甴之紙杯，裝不新鮮、冰箱廚餘、燒焦物絞碎或未加熱打泥物餵食，一天只提供一餐約半個紙杯的飯量等。
案情指，劉姓保母去年8月接受兒福聯盟委託照顧1歲男童，涉於同年9月1日起至12月23日與妹妹一起施虐，造成男童同年12月24日凌晨失去意識，送院後證實傷重死亡。
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