換錶後燃氣費大增 困擾重慶四川市民

針對重慶市不少居民連月反映，自從去年更換新燃氣錶後，家中燃氣費用增加幅度驚人，重慶市政府新聞辦上周宣布，已成立聯合調查組進駐涉事燃氣企業調查。內媒日前報道，四川省多地居民亦出現類似情況，惟當地燃氣公司工作人員估計與繳費方式有變，造成錯覺有關。

公司調查稱計量無失準 由2023年下半開始，重慶市居民投訴更換新智能燃氣錶後，在未加增加使用量情況下，重慶燃氣集團結算燃氣費用大幅增加，部分月份費用更是從前的兩至3倍，受影響市民遍布江津、渝北、巴南及北碚等地。針對上述情況，重慶市政府新聞辦上周六召開發布會，同時宣布聯合調查組會進駐重慶燃氣集團及凱源燃氣等企業，全面調查氣錶質量、燃氣質量、氣錶計量、價格、收費及服務等。

在會上，重慶市政府新聞辦強調當聯合調查組會進駐相關企業後，將重點做4件事，包括迅速約談重慶燃氣、凱源燃氣等重點企業核實情況，要求企業認真對待及處理消費者投訴，查找費用上漲原因，主動回應群眾關切；全面開展燃氣表專項抽檢；督促重慶燃氣集團於4月10日開通燃氣計量免費覆核服務快速通道，公布諮詢和投訴渠道及電話號碼，接受市民及用戶反映問題等，下一步市監局將持續深化市場監管領域燃氣專項檢查行動，重點檢查天然氣經營企業是否存在擅自提高天然氣銷售價格，及不嚴格執行階梯氣價政策、調價文件、燃氣優惠政策等行為。

早在發布會舉行前，重慶燃氣集團上周五曾發公告澄清，公司是根據國家相關安全及計量檢定規程更換服役到期的氣錶，新更換氣錶均經法定計量檢定機構檢定合格。對於客戶反映氣錶計量不準、燃氣費用過高情況，公司開通燃氣計量上門覆核服務快速通道，未發現已覆核氣錶存在計量失準問題。

四川指新收費模式錯覺 與此同時，四川成都市、自貢市、廣安市及南充市等地市民亦稱，他們更換新燃氣錶後，即使家中人口及煮飯次數無變，燃氣費用出現上升情況。

四川聯發天然氣有限公司工作人員前天解釋，民眾換錶後費用上漲，或與繳費方式有變有關，理由是換錶前是先用氣後繳費，當月繳交上月用氣量，換錶後改為先繳費後用氣，部分客戶需一次過繳交上月及本月氣費，同時預存後續氣費，造成燃氣費用大增錯覺。本報綜合報道