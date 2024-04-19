人行前副行長范一飛認受賄待判
【本報綜合報道】湖北省黃岡市中級人民法院昨天公開開庭審理中國人民銀行前黨委委員、副行長范一飛受賄一案，由於被告當庭表示認罪悔罪，因此宣布休庭，擇期宣判。
收受逾4億元財物
湖北省黃岡市人民檢察院起訴指控，被告范一飛1993年至2022年期間利用擔任前中國人民建設銀行信託投資公司計財部經理、總經理助理、資金計劃部副主任，中國建設銀行資金計劃部副主任、財務會計部總經理、計劃財務部總經理、行長助理、黨委委員、副行長，中國投資有限責任公司黨委委員、副總經理兼上海銀行董事長，中國人民銀行黨委委員、副行長等職務上便利，以及利用職權或地位形成的便利條件，透過其他國家工作人員職務上行為，為相關單位和個人在貸款融資、業務承攬、工作調動等事項上提供幫助，直接或透過其特定關係人非法收受財物共折合3.86億多元人民幣（約4.17億港元）。
庭審期間，檢察機關出示相關證據，范一飛及其辯護人進行質證，控辯雙方在法庭主持下充分發表意見。
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