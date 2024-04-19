人行前副行長范一飛認受賄待判

收受逾4億元財物

湖北省黃岡市人民檢察院起訴指控，被告范一飛1993年至2022年期間利用擔任前中國人民建設銀行信託投資公司計財部經理、總經理助理、資金計劃部副主任，中國建設銀行資金計劃部副主任、財務會計部總經理、計劃財務部總經理、行長助理、黨委委員、副行長，中國投資有限責任公司黨委委員、副總經理兼上海銀行董事長，中國人民銀行黨委委員、副行長等職務上便利，以及利用職權或地位形成的便利條件，透過其他國家工作人員職務上行為，為相關單位和個人在貸款融資、業務承攬、工作調動等事項上提供幫助，直接或透過其特定關係人非法收受財物共折合3.86億多元人民幣（約4.17億港元）。