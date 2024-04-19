《時代》最具影響力百人 賴清德入選

推薦文由前美駐華大使撰寫

賴清德的推薦文章由前美國駐中國及俄羅斯大使洪博培（Jon Huntsman）撰寫，提到賴清德是礦工之子，向來重視解決問題與建立信任，他也是哈佛大學畢業的公共衞生專家，確保台灣2,300萬人的健康只是賴清德任務一部分，他必須確保在中國大陸加大對台行動的壓力下，台灣政府能永存。文章說，對於在台灣總統選舉中贏得40%選票的賴清德而言，這種情況猶如希臘神話中的擎天神阿特拉斯（Atlas）扛起世界，他的選擇不僅會影響全球緊張情勢，更會牽動亞洲民主的未來。