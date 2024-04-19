訪印尼晤外長 王毅允加強經濟合作

勒特諾則指，中國去年對印尼的投資額達到逾74億美元（約577億港元）尋求透過深化投資基建、下游產業、糧食穩定、印尼能源轉型等，進一步加強經濟關係。除了經濟合作，二人亦談及以巴戰事，王毅敦促所有各方保持克制，他和勒特諾對以巴衝突造成的人道災難表示不滿，同意聯合國安理會停火決議必須全面且無條件執行，美國應聆聽國際社會對中東衝突升級的憂慮，支持加薩地帶停火決議，安理會是集體安全機制，必定不能被特定國家利用。勒特諾希望中方利用影響力阻止加薩局勢升級，強調有需要實行「兩國方案」。王毅今日出席「中國-印尼高層對話合作機制」會議，預料兩國承諾維護印太地區的和平，王毅表示預期可以加快南海行為準則談判。

美日菲談南海 華反對挑矛盾

早前，美國、日本、菲律賓首次舉辦三邊峰會，嚴重關切中國在南海的活動。中國外交部發言人林劍昨重申，中方堅決反對相關國家操弄集團政治，堅決反對任何挑起和激化矛盾、損害他國戰略安全和利益的做法，堅決反對在本地區搞封閉排他的「小圈子」。中方堅決捍衞自身的合法權利，奉勸相關國家認清事實，改弦更張，不要一錯再錯。對於美軍在菲律賓部署中程彈道導彈，林劍指中方對有關動向表示嚴重關切，一貫堅決反對美國為謀求單方面軍事優勢，在亞太地區部署中程導彈，在中國的家門口強化前沿部署。中方敦促美方切實尊重他國的安全關切，停止挑動軍事對抗，停止破壞區域和平穩定，以實際行動減少戰略風險。