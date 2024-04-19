花近7億建廠 企業家指政府違約索償

【本報綜合報道】山東濱州企業家李先生近日聲稱，他2009年被招商引資返鄉創業，投資6.2億元人民幣（約6.8億港元）在濱州市經濟技術開發區建廠，但政府其後一直未依合約履約，導致企業虧損嚴重，投資建成的約175畝工廠被迫停止運行，如今野草叢生。李先生希望上級部門督導解決，要求開發區管委會依法履行合約，推動公司早日投產，依法賠償，依法對責任人追責。

15年來無法正常運作 李欽峰在濱州經開區先後投資兩間公司，分別是山東立峰石油技術開發有限公司以及山東立峰遠大住宅工業科技有限公司，其中立峰遠大公司投資的裝配式建築產業基地項目，曾被列入濱州市2018年重點建設項目名單、山東省2019年新舊動能轉換庫優選項目名單。李欽峰指，由於政府違約，造成15年來公司無法正常運行，投資白白浪費。

濱州經開區黨工委委員、管委會副主任傳國嶺回應稱，開發區管委會承認合約有效，但是原先的合約簽訂時，有當時的法律環境和政策環境，現在需要依照現在的法律規定和政策要求去執行。濱州政務服務熱線則指，為了妥善解決遺留的問題，目前開發區管委會已經成立工作專班，對立峰遠大公司提出的問題進行系統分析，研究制訂解決方案，同時與公司進一步對接，爭取盡快達成一致。