保險拒救援 26歲男攀珠峰亡

復旦研究生買旅遊保 現高原反應未獲安排直升機 上海復旦大學一名26歲研究生本年2月前往尼泊爾，在當地珠穆朗瑪峰大本營一帶登山，卻在回程路上出現高原反應。他出發前曾在支付寶螞蟻保平台購買一份旅遊保險，卻被保險公司拒絕安排直升機接走，理由是保障區域不包含尼泊爾，最終確實死亡。內媒昨天報道，相關保險產品已從平台下架。

魯文（化名）2月4日凌晨抵達尼泊爾，準備前往珠峰地區旅遊，事前經支付寶螞蟻保平台購買一份名為「美亞樂悠遊亞洲旅行險（亞洲升級計劃）」旅遊保險。他兩天後開始登山，直至同月11日下午回程，卻在距離酒店約900米地方出現高原反應，只能透過頭上信號燈發出求救信號，獨自癱在地上等待。

獲扶回酒店 受助聯絡其父 數小時後，魯文獲多人攙扶下回到酒店，當時說話語氣比較虛弱，依然保持清醒，狀態直至翌日下午維持平穩，亦可進食。2月12日晚上，他的情況急轉直下，說話語速變慢，仍可向黃先生等人交代自己購買旅遊保險，同時說出自己護照號碼及父親手機號碼等訊息。

受停電問題影響，尼泊爾一側珠穆朗瑪峰大本營由2月5日起沒有信號，黃先生等人翌日決定下山，最終成功聯絡保險公司，得到答覆竟是魯文所購旅遊保險並不包括尼泊爾救援。他之後要求保險公司派出直升機，同樣遭到拒絕，最終僅取得直升機救援公司電話號碼，同時與魯文父親交代詳情。

當得悉兒子情況後，魯文父親魯懷敏（化名）立即致電直升機救援公司，卻因不懂英語而無法溝通，同時與保險公司保持聯絡，對方卻一直拒絕提供支援。直至2月13日下午，他透過朋友聯絡直升機救援公司，直升機同日下午4時29分起飛，由於山上已經起霧，只能返航等待次日再來。

公司稱不包含尼泊爾受質疑 然而，魯文於2月14日凌晨0時30分左右去世，其遺體同日早上7時30分左右由直升機運走。魯懷敏事後質疑，為何兒子購買旅遊保險在支付寶螞蟻保平台銷售宣傳頁面沒有提醒保障區域不包含尼泊爾，直至完成購買才會顯示，而且保單亦沒有兒子簽字確認過程。他稱將用餘生為兒子之死討回一個說法，同時計劃成立一個基金，專門為遇到危難需要救援登山客先行墊付救援費用。本報綜合報道