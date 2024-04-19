冒政府網非法獲利21.6萬元 3人判囚

武漢市人力資源和社會安全局工作人員最初發現有網站並非武漢市人社局下屬網站，卻自稱武漢市人事人才服務網。經調查，發現有人疑似非法冒用武漢市人社局專業技術人員管理處的名義，提供虛假的職稱網絡查詢驗證服務。

吳×交代，證書資訊是「上線」透過網絡發來的。起初他不願承認知道這些證書是偽造，亦稱不知道這些證書為甚麼在政府網站上查詢不到。隨着警方調查深入，他才改口承認知道這些證書是假的。根據涉案網站後台數據庫訊息，警方與多名假證持有者取得聯繫，其中部分短暫了解警方來意後，便匆匆掛斷電話，有的則聲稱不知道自己辦有假證。