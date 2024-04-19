廣州禁暴力威脅迫遷城中村

改造《實施辦法》下月執行 保障居民 廣東省廣州市去年起加快改造城中村，市政府近日公布《廣州市舊村莊舊廠房舊城鎮改造實施辦法》，明確規定任何單位和個人不得採取暴力、威脅或者違反規定中斷供水、供熱、供氣、供電和道路通行等非法方式，迫使搬遷。倘「留守戶」拒不交回集體土地使用權，由屬地區政府依法處理，申請法院強制執行。

《實施辦法》共6章44條，自下月15日起施行。廣州市住建局表示，當前廣州「三舊」改造正處於政策調整期。對於新的城中村改造項目，主要適用自下月1日起施行的《廣州市城中村改造條例》。《實施辦法》針對廣州「三舊」既有改造項目，明確改造工作規範，為有序推進城市更新行動、實現「老城市、新活力」提供法治保障。

保護歷史 加強綠化 住建局介紹，《實施辦法》主要有四大制度創新。首先是強化歷史文化保護，堅持在城鄉建設中系統保護、利用、傳承好文化。對歷史文化保護作出貢獻的「三舊」改造項目，給予容積率獎勵。通過項目組合實施，解決歷史文化遺產持續保護的資金問題。

其次是踐行綠水青山就是金山銀山的發展理念，實現綠色發展，強調「三舊」改造應當加強城市綠化和樹木保護工作；推廣使用新技術、新工藝、新材料和新設備，營造宜居環境。第三是強化用地管理，推動解決「三舊」改造中的難點堵點。確保「留守戶」搬遷賠償工作主體明晰、程序合作。

確保賠償 增透明度 第四是強化權益保障，實現共建共治共享。將公眾參與貫徹到「三舊」改造全過程，充分保障權利主體、利害關係人以及社會公眾的知情權、參與權、表達權和監督權；建立健全專家諮詢機制，明確規定人大代表、政協委員參與項目評審、論證、諮詢等活動的規定；建立限時管理機制，督促已批項目改造主體推動改造，確保按已批覆實施方案如期開發。

此外，遵循先補償、後搬遷和復建安置先行，不得採取暴力、威脅等非法方式迫遷。如在改造中散布虛假訊息，將會依法查處。本報綜合報道