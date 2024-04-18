政治壓不到經濟 波蘭與俄羅斯通

波蘭是支持烏克蘭戰爭最出力的歐盟國家。依理，波蘭應與烏克蘭政權關係密切，合作無間。可在貿易方面，波蘭卻與烏克蘭有頗大分歧與衝突。

一是烏克蘭在戰爭後把大量農產品運往歐盟銷售，盡是低價，反映烏克蘭貨幣貶值，也顯示戰爭開始後，烏克蘭的政經人事變動，把持貿易與農產的勢力有所更替，失去長期經營的決心，只求短期收入，盡快傾銷套現。

二是不少烏克蘭農產品與波蘭農產品在歐盟市場上競爭，部分在波蘭市場上傾銷，引起波蘭農民及其背後勢力不滿，公開要求禁制烏克蘭農產品進口。

利之所在 天下趨之 可是與此同時，歐盟雖對俄羅斯制裁禁止進口，波蘭的企業卻在烏克蘭戰爭開展後，恢復從俄進口，且進口規模逐步回復至戰前高峰時情況。烏克蘭政府與媒體公開批評波蘭對俄羅斯經濟關係回暖。不過，除了從俄羅斯、白羅斯進口農產品外，波蘭對俄的出口亦大增。即使俄受制裁，波蘭出口卻繞道而行，出口往白羅斯、哈薩克斯坦和吉爾吉斯斯坦，因為此三國與俄羅斯同屬歐亞經濟聯盟互免關稅，波蘭產品便以水貨形式經這些國家進入俄羅斯。

這樣的趨勢，反映在戰前波蘭與俄羅斯有廣泛和深厚貿易關係，在波蘭內部有強大與俄貿易的既得利益。俄在西方禁運制裁底下，用不同手段繞過制裁維持進口，不惜以高價購買。利之所在，波蘭或其他國家，例如土耳其、格魯吉亞都成俄水貨進口的重要渠道。政治制裁抵擋不了企業與商人的利潤追求，即使美國制裁俄的石油出口卻可由印度購買，高價轉售美國。

政治阻止不了國際貿易的官商勾結。愈是制裁、禁運，產生額外利潤的機會愈大，利之所在，官商怎不會勾結呢？歷史上，第二次世界大戰初期，美國對歐洲德英兩國陣營同時進行貿易，對日本也供應能源、技術，都是為了利潤，沒有道德道義可言。也同時可轉過頭來兵戎相向，這便是資本主義的本質。

波蘭在政治上仇俄助烏，經濟上卻是中歐班列的重要推動者、得益者，故此波蘭與歐盟只禁俄羅斯貨運，不禁中國的中歐班列，由白羅斯至波蘭的鐵路、公路都沒有中斷。中歐班列因而有發展餘地，波蘭也繼續得益，也可利用與白羅斯的通道，直接或間接地與俄貿易。

研究所所長 陳文鴻