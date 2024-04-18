銀河系最大恒星黑洞 地球2000光年外現蹤

帕努佐

浩瀚宇宙蘊藏無數神秘天體，歐洲太空總署（ESA）周二宣布發現銀河系中最大恒星黑洞「蓋亞BH3」，質量是太陽33倍，也是已知距離地球第二近的黑洞，其特性佐證天文學的推測。論文於《天文學與天體物理學》發表。

「蓋亞BH3」位於距離地球2,000光年的天鷹座，是天文愛好者夏季觀星代表星座之一。歐洲太空總署蓋亞任務利用歐洲南方天文台甚大望遠鏡（VLT）繪製銀河系地圖期間，偶然發現另一恒星異樣「擺動」，才確認是受「蓋亞BH3」影響的伴星。恒星黑洞由遠古恒星坍縮形成，先前發現的銀河系恒星黑洞質量平均約太陽10倍，最大也只是太陽21倍，「蓋亞BH3」的大質量在銀河系非常罕見。

天文學家此前也在銀河系外發現類似大質量恒星黑洞，當時推測由重金屬元素極少的貧金屬恒星坍縮形成，因為貧金屬恒星在生命周期損失質量較少，死亡後剩餘物質更多，令產生的黑洞質量更大。雖然黑洞成分無法直接觀測，但恒星伴星的成分往往相似，而數據顯示「蓋亞BH3」的伴星是貧金屬恒星，表明「蓋亞BH3」自身也是由貧金屬恒星坍縮形成，符合上述推測。

銀河系質量最大黑洞是位於星系正中央的「人馬座A*」，質量約太陽400萬倍，但並非恒星坍縮形成。論文主要作者法國國家科學研究中心天文學家帕努佐（Pasquale Panuzzo）形容，未想過在地球附近發現潛伏大質量黑洞。基於「蓋亞BH3」如此獨特，蓋亞任務決定率先公布數據供同行可以立即研究，至於其他完整數據將按原定計劃在2025年底發布。

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