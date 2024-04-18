昂山 溫敏 離監獄改軟禁

軍政府稱天氣熱轉移 無透露地點 緬甸傳媒周二報道，該國在囚的78歲前國務資政昂山淑姬當日由內比都監獄被帶走，改為軟禁。另外，前總統溫敏亦離開東吁監獄，改為軟禁。軍政府發言人蘇敏敦證實因日間天氣炎熱，所以轉移昂山淑姬和溫敏，但沒有交代囚禁他們的新地點。

報道指，約6輛車進入內比都監獄，4輛載有安全部隊，兩輛則載有軍政府高層，其後從監獄帶走昂山淑姬，她不獲准攜帶任何個人物品，未知被帶到何處軟禁。蘇敏敦指當地天氣非常熱，除了昂山淑姬，也要採取預防措施保護所有年長囚犯，以免他們中暑。

慶緬曆新年 赦免3303囚犯 昂山淑姬的幼子阿里斯（Kim Aris）表示，憂慮母親的身體健康，接近溫敏家族的知情人士則稱溫敏家人收不到轉移的通知。緬甸前軍政府統治時期，昂山淑姬被軟禁在仰光一幢殖民建築風格的家族老宅長達15年。

2021年2月緬甸軍方發動政變後，昂山淑姬被拘留至今。軍政府以叛國罪、賄賂罪和違反電信法等多項罪名將她定罪，共面臨27年刑期；她否認所有指控。

「民族團結政府」（NUG）發言人喬紹（Kyaw Zaw）周二接受英媒訪問時，呼籲軍政府無條件釋放昂山淑姬以及溫敏。他表示：「把他們從監獄轉移至房屋是件好事，因為房屋比監獄要好，但必須無條件釋放他們，要對昂山淑姬與溫敏的健康與安全負起全責。」

昨日為緬曆新年第一天，緬甸發布特赦令，稱為「慶祝緬曆新年、出於人道主義及國家間關係」等考慮，赦免多個監獄服刑的3,303名緬籍囚犯，赦免36名外籍囚犯並將他們驅逐出境。在今年1月4日緬甸第76個獨立日，緬甸曾赦免9,700多名囚犯。本報綜合報道