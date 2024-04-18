德總理與華談烏危機 澤連斯基感謝

【本報綜合報道】中德領導人周二在北京會晤，雙方談及烏克蘭危機。烏克蘭總統澤連斯基同日感謝德國總理紹爾茨期間為解決俄烏戰爭所作出的外交努力，並表示中國可以在確保和平方面發揮作用。

傳紹爾茨促華施壓俄 據報道，紹爾茨在3個多小時的會談中，要求中方向俄羅斯施壓，讓俄總統普京最終停止其「瘋狂行動」，從烏撤軍並結束這場可怕的戰爭。烏克蘭一直致力爭取與俄關係密切的中國支持6月在瑞士舉行的和平峰會，中方料將不理會該峰會，強調和平解決的努力應獲雙方認可，並包括各方平等參與。

澤連斯基當晚發表視像講話，特別感謝紹爾茨的領導和適當的國際溝通，他們從北京得到的信號顯示，中國確能助烏克蘭恢復公正和平和穩定國際關係，又指瑞士和談提供確保《聯合國憲章》落實的機會。中國代表至少參加過一次瑞士和談的籌備會議，但中國政府歐亞事務特別代表李輝稱，在無俄方參與下不可能討論烏克蘭問題的解決方案。

隨紹爾茨訪華的德國經濟代表團周二在北京人民大會堂獲中國官員接見，雙方討論深化中德經貿合作等問題。德經濟代表團團長布蘭特納表示，看好中國經濟前景，願不斷深化德中經貿合作，促進互利共贏；中方則歡迎德企擴大在華投資。

中國外交部發言人林劍昨在例行記者會上稱，紹爾茨此訪期間中德兩國達成多項共識，包括對話機制層面、務實合作層面以及人文交流層面。