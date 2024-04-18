阿聯酋雨災 機場半癱

至少一死 陸空交通受阻 大批商店被毀 阿聯酋周二罕有地下起特大暴雨，下午的降雨量達到逾120毫米，相當於該國全年雨量總和 ，造成至少一死。杜拜變成一片汪洋，大量汽車被洪水沖走，有網紅駕駛勞斯萊斯受困路上，拍片指名車已入水。另外，暴雨造成多間店舖受損，地下商場水浸。杜拜國際機場亦水浸，阿聯酋航空昨日宣布因應暴雨，已暫停辦理杜拜機場離境登機手續，抵達和已經過境的乘客將繼續航程。

阿聯酋周二開始刮起狂風暴雨，杜拜多條公路水浸，有汽車幾乎被沒頂，部分車輛拋錨，由多人合力推走，陸路交通嚴重受阻。網紅Jordan Welch拍片指，自己駕駛勞斯萊斯，但因水浸而無法前行，笑指「自己身處水下」。

水浸期間，數百幢建築物和店舖被洪水和漂浮的汽車沖毀，雨水湧入商店，地下商場、地下鐵站等亦水浸，狂風則吹走住宅大樓露台的家具落街。

杜拜國際機場變成澤國，停機坪和跑道水浸令飛機滑行時濺起巨大水花，機場於周二凌晨取消17個航班，3個航班轉飛其他機場，機場其後因嚴重風暴一度暫停運作25分鐘，大批旅客滯留。至周三，機場再因惡劣天氣影響運作，部分航班因機組人員不足而取消或改飛其他機場。因應惡劣的天氣和路面情況，阿聯酋航空於當地早上8時至午夜暫停辦理杜拜機場的離境登機手續。

阿曼暴雨18人死 除阿聯酋，鄰國巴林、科威特、沙特阿拉伯、阿曼亦受暴雨影響。其中阿曼水災造成最少18人死亡，死者包括一批連人帶同校車、被洪水沖走的學童及司機。

中國駐阿聯酋杜拜總領事館表示，館方第一時間啟動應急響應機制，通過向杜拜警方及旅阿各僑團了解中國公民受影響情況，暫未收到中國公民傷亡報告，正緊急處理中國遊客求助事宜。本報綜合報道

網紅Jordan Welch笑指「自己身處水下」。 民眾於商場涉水而行。 暴雨造成多間店舖受損。