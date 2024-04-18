美軍促國會通過法案助補充

迎擊伊朗半年 耗78億元彈藥 中東局勢持續緊張，美國海軍部長托羅（Carlos Del Toro）周二表示，海軍過去6個月花費近10億美元（約78億港元）彈藥反擊伊朗及其代理人在中東的攻勢，現時迫切需要國會通過陷入停滯的軍援烏克蘭及以色列一籃子補充支出法案，以補充彈藥。

托羅出席參議院撥款委員會聽證會時指出，國會於本周通過補充支出法案至關重要，這樣海軍才能真正獲得額外資源補充彈藥，而把援烏、援以計劃綑綁是非常重要，支持盟友和夥伴對抗俄羅斯、伊朗和中國的努力是相互關聯的，並警告「在中東條條大路都通伊朗」。他說，補充支出法案中提供的超過20億美元（約156億港元），對確保海軍和海軍陸戰隊能補充彈藥並繼續提供防禦措施十分重要，美軍至今已經迎擊也門叛軍青年運動對紅海船艦的130多次直接襲擊。

托羅強調，海軍的防空能力非常昂貴，每枚攔截導彈成本高達數百萬美元，海軍一直發射標準2型（SM-2）、標準6型（SM-6）攔截導彈，以及最近的標準3型（SM-3）攔截導彈，應對來自伊朗的彈道導彈威脅。

每枚導彈成本貴 紅海局勢方面，美國中央司令部昨公布，中央司令部部隊曾成功於也門薩那境內叛軍控制區迎擊兩架無人機。另一方面，伊朗海軍同日宣布，為前往紅海的伊朗商船護航。在攻擊以色列前夕，伊朗革命衞隊在霍爾木茲海峽扣查一艘與以色列富商有關的貨船。伊朗早前亦揚言，可能會封鎖霍爾木茲海峽。本報綜合報道