司機走私1760巴西紅耳龜 檢察院提公訴成首例

【本報綜合報道】廣東省珠海市檢察院上周五以涉嫌非法引進外來入侵物種罪，向非法引進巴西紅耳龜的易×提起公訴，屬內地自2021年施行《中華人民共和國刑法修正案（十一）》以來，全國首宗檢察機關提起公訴的非法引進外來入侵物種案。

經港珠澳大橋入珠海 易×前年10月21日傍晚駕駛粵澳兩地牌照車輛，經港珠澳大橋公路口岸入境珠海，海關人員檢查期間發現天窗和遮陽板夾縫處、扶手箱改裝的暗格內，放有大量活體龜類動物，初步清點共有2,017隻，其中2,015隻是巴西紅耳龜，牠被列入《中國外來入侵物種名單》第三批名單內。易×當時聲稱攜帶「龜苗」入境旨在育苗繁殖，卻未能提供有效的檢疫審批證明。

拱北海關緝私局去年8月7日以易×涉嫌非法引進外來入侵物種罪，移送珠海市檢察院審查起訴。案件承辦檢察官萬媛媛指，即便易×非法引進的部分紅耳龜在鑑定意見出爐前已死亡，但非法引進量仍有1,760隻，一旦引進則具不可控性，擴散風險很高，故當局認為易×的行為已達到刑事追訴標準。