田徑協會倡加強規範路跑
【本報綜合報道】中國田徑協會周二舉行會議，提出將盡快研究出台規範路跑賽事商業競爭的指導性意見，加強市場規範化等方面的指導和培訓力度；並進一步加大對賽事關鍵環節、重點部位的風險預判，針對性制訂應對預案。
組織及管理屢現問題
各省區市體育行政部門相關負責人、省級路跑賽事監管單位負責人、中國田徑協會路跑委員會及相關工作組等代表通過線上線下相結合的方式與會。中國田協在其官網發布的會議新聞中表示，今年春季以來，全國各地路跑賽事集中舉辦，民眾參賽熱情高漲。總體來看，已舉辦的路跑賽事整體運行平穩，但也暴露出賽事組織和管理方面的問題，引發社會廣泛關注。
會議要求，各省區市相關單位持續加強以競賽組織為核心的各項工作，進一步規範、細化各環節工作標準和流程，確保賽事安全、反興奮劑和賽風賽紀不出任何問題。會上指出，中國田協將進一步加強對路跑賽事的指導和監管，包括嚴格審核賽事方案，提升賽前實地檢查力度，強化風險提示，繼續改善監管機制。
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