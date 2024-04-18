田徑協會倡加強規範路跑

組織及管理屢現問題

各省區市體育行政部門相關負責人、省級路跑賽事監管單位負責人、中國田徑協會路跑委員會及相關工作組等代表通過線上線下相結合的方式與會。中國田協在其官網發布的會議新聞中表示，今年春季以來，全國各地路跑賽事集中舉辦，民眾參賽熱情高漲。總體來看，已舉辦的路跑賽事整體運行平穩，但也暴露出賽事組織和管理方面的問題，引發社會廣泛關注。