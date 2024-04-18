南京婦斬殺媳3寵物犬 警方介入

【本報綜合報道】江蘇南京一名女子近日控訴，自己養的3隻狗慘遭同住的奶奶關在陽台斬死。她表示，平時婆媳關係不太好，對方覺得狗影響孩子學習和健康，又稱事發時狗咬了她。內媒周二引述南京市溧水區政府工作人員回應指，警方已第一時間出警並教育勸導，但稱此事屬於個人行為。

出於孝心 收留奶奶出事 該女子在社交平台透露，她和老公經營水果店，兩人忙於生計，外出工作時家中3隻貴婦狗會被反鎖在家中陽台。女子的奶奶經歷了早年的離異和再婚，近期又與二婚丈夫關係緊張，被對方趕出家門，兩夫婦出於同情和孝心讓無處可去的奶奶同住。事發當天，奶奶趁媳婦離家期間，手持刀具斬殺家中3隻貴婦狗，女飼主得悉後心如刀絞，看着監控錄像中的一切，無法接受事實。

女子指，狗是她和孩子的玩伴，其中一隻還懷孕，另一隻已陪伴家人多年。奶奶殺狗理由竟是狗在家拉屎拉尿，太吵鬧導致孩子學習不好，但她指出其實是因家中有狗，奶奶娘家的人不願來吃飯。她後悔將奶奶接來自己家住，其丈夫已讓對方搬走。