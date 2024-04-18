殺人犯潛逃23年化身寺廟住持 暗中娶妻生子

浙江省溫州市公安局周一表示，溫州鹿城警方早前破獲一宗23年前的陳年命案，成功在廣東省揭陽市抓獲隱姓埋名的逃犯李×。李×被捕前不僅在當地一間寺廟擔任住持，更私下與一名女子以夫妻名義生活，並育有一兒一女。

糾黨奪兩命 盜他人身份 出生於四川德陽的李×2001年夥同他人，在溫州及寧波等地以殘忍方式接連殺害兩人，同夥於案發後不久被捕，他則一直潛逃在外。

他犯案後輾轉逃至四川和湖南一帶，期間拾到一張劉姓男子的身份證，自此冒用對方名字並在一間佛學院學習，後於2008年逃到揭陽，在當地一間寺廟生活至今。

鹿城警方上月底接獲線索稱，李×可能出現在揭陽一帶，遂循線到當地調查，發現化名為劉×的李×身份及蹤迹可疑。專案組民警經研判發現，李×除了寺廟外，還有一個不為人知的隱蔽落腳處，最終鎖定一間出租屋並逮捕了他。他一度否認是逃犯，但最終知道在劫難逃，本月3日被押解回溫州。他一直對外自稱是出家人，實際卻與一名女子生兒育女。

警方稱，李×為躲避追查，出門時會化妝偽裝、在寺廟周圍安裝監控設備，如有當地公安機關上門，他還會悄悄打聽民警上門的事由。李×隱姓埋名躲藏期間，切斷了和老家親人的所有聯繫，在民警找到他之前，他正準備整理行李離開廣東逃往西藏。本報綜合報道