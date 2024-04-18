4月18日(四)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月18日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
工程船沉沒25死 4人囚逾5年
前年7月颱風「暹芭」吹襲廣東等地期間，內地工程船「福景001」在廣東陽江海域沉沒，造成船上25人死亡、一人失蹤。中國海事局去年發布事故調查報告，指事件存在謊報在船人數和不按要求撤離，對多名責任人追究刑責。廣東省陽西縣人民法院一審公開宣判，4名被告分別判囚5年半至10年。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240418-0418_00178_030/工程船沉沒25死--4人囚逾5年
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc