工程船沉沒25死 4人囚逾5年

前年7月颱風「暹芭」吹襲廣東等地期間，內地工程船「福景001」在廣東陽江海域沉沒，造成船上25人死亡、一人失蹤。中國海事局去年發布事故調查報告，指事件存在謊報在船人數和不按要求撤離，對多名責任人追究刑責。廣東省陽西縣人民法院一審公開宣判，4名被告分別判囚5年半至10年。（綜合報道）