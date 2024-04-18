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廣州前副市長受賄 被開除公職
中央紀委國家監委昨日通報，廣東省監委日前對廣東省廣州市前副市長王東嚴重違法問題進行立案調查，發現他嚴重違反公職人員組織要求、廉潔要求，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，決定開除其公職。（綜合報道）
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