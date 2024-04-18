花蓮外海再有5.2級地震 打殘旅業

【本報綜合報道】台灣花蓮縣以東對出海域自月初發生黎克特制7.5級強震後，附近地區發生多次餘震。氣象署昨日公布，當地下午5時17分發生另一場黎克特制5.2級地震。此前在地震中嚴重傾斜的天王星大樓當日完成拆卸。強震令花蓮縣觀光業進入寒冬，該縣社會處長陳加富周二表示，地震後翰品酒店和山月村宣布結業並分別提出大量解僱83和40名員工，之後陸續接獲18宗涉及160人的解僱申請，大多是觀光業。

觀光業大裁員 天王星大樓夷平 知名的太魯閣國家公園受災嚴重，蘇花路廊目前只限小客車通行，不少遊客見花蓮重建路遙，前往旅遊意願降低，市區假日人車稀少，不少名店生意只有地震前一半，很多員工已無班可上。麻糬業者翁老闆表示，部分業者不敵虧損考慮收攤，其公司員工都很資深，短期只能請他們休假。農業部表示，生鮮農產品不耐久存，已透過多個平台推出「從心出花」花蓮農特產品行銷專區，支持災區農民。

另外，在地震中嚴重傾斜的天王星大樓經長達13天拆除工程，9層建築物至周二已拆到剩下一層，昨日現場夷為平地，工程人員特別將挖土機等面向大樓一字排開，向地震罹難者致意。周邊道路、管道設施有待復原，預計周五才解除交通管制。花蓮女中綜合大樓、北濱街花一邨、博愛街52號等3幢建築物亦已開拆，另有兩幢待技師評估確認結構，才會決定後續工程。