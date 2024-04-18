內地鐵路首季發送10億人次 創新高

國鐵集團客運部負責人指，第一季度加強春運及元旦小長假等客流高峰時段運輸組織，採取增開臨時旅客列車等方式，盡量滿足旅客出行需求，春運旅客發送量達4.8億人次，創歷史新高。集團又改善客運服務措施，提升旅客出遊體驗，優化售票系統候補購票功能，推出購票資訊預填等新功能；並防範安全風險，積極應對春運客流高峰時段兩輪大範圍低溫雨雪冰凍災害，提前採取降速、停運等措施。