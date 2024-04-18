內地鐵路首季發送10億人次 創新高
【本報綜合報道】中國國家鐵路集團有限公司周二表示，今年第一季度內地鐵路發送旅客達10.14億人次，日均發送旅客逾1,114萬人次，同比增長28.5%，運輸安全平穩有序；同期日均開行10,486列旅客列車，年增15.5%，多項客運指標創歷史最佳水平。
國鐵集團客運部負責人指，第一季度加強春運及元旦小長假等客流高峰時段運輸組織，採取增開臨時旅客列車等方式，盡量滿足旅客出行需求，春運旅客發送量達4.8億人次，創歷史新高。集團又改善客運服務措施，提升旅客出遊體驗，優化售票系統候補購票功能，推出購票資訊預填等新功能；並防範安全風險，積極應對春運客流高峰時段兩輪大範圍低溫雨雪冰凍災害，提前採取降速、停運等措施。
五一及端午料迎客流高峰
負責人表示，進入第二季度，鐵路客流保持平穩運行，五一和端午小長假預計將迎來客流高峰，鐵路部門將密切關注客流變化情況，動態優化客運產品供給，擴大票價優惠範圍和幅度，爭取讓廣大旅客出遊體驗更美好。
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