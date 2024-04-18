雲南遊客玩高壓水槍 婦遭射中右眼重傷

內地一名女子於潑水節期間前往雲南省西雙版納州告莊景區遊玩，期間被人用高壓水槍噴射，導致右眼受傷。當地相關部門工作人員已與女事主聯繫，並對其遭遇表示歉意，正調取事發路段的閉路電視畫面尋找肇事者。景區工作人員表示，雖然景區禁止販售高壓水槍，但有些遊客就是不聽，確實會出現攜帶、使用高壓水槍的情況，讓景區頭痛不已。

事發於周日下午6時許，事主黃女士正與朋友走在街邊，此時道路中間有兩群人在朝對方噴水，黃女士被潑水後還擊，詎料一名陌生男子從她的右側靠近，直接用高壓水槍射她的右眼，導致右眼當下失去光感，看不見東西。原地休息約5分鐘後，她右眼傷勢仍嚴重，便立刻前往醫院治療。檢查發現其右眼外傷性前房積血，眼瞼痙攣，結膜混合充血，角膜輕度水腫，視力僅為0.25。

談及今次受傷經歷，黃女士仍然心有餘悸，她指如果是傳統水槍，需要推拉一下，她還有躲閃的時間，但高壓水槍射速極快，自己根本反應不過來，一按水就出來了。她感到十分憤怒和無助，指自己原本只是和朋友來西雙版納遊玩，打算過一兩天就回程，不料發生此意外，只能繼續留在當地觀察病情。

潑水節人流量大 追查困難 由於事發時現場人流量巨大，調查預計有一定難度。告莊景區遊客服務中心工作人員表示，景區在潑水節前已發公告，多次提倡文明潑水，並嚴禁販賣、銷售高壓水槍，如果遊客舉報有人販賣高壓水槍，景區會立即沒收處理。本報綜合報道