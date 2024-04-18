兩岸國際

歐盟戰略傳播司主管任駐台代表

歐盟對外事務部（EEAS）周二公布，歐盟外交和安全政策高級代表博雷利任命44名歐盟駐外使節，其中新任駐台代表為該部門戰略傳播司主管古爾勒（Lutz Güllner）。古爾勒目前主管的策略傳播司，專責對抗假訊息、資訊戰，他過去亦曾任歐盟委員會貿易總署的通訊與公民社會對話部門主管。
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