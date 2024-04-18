美指華補貼芬太尼前體生產商

美國眾議院中美戰略競爭特別委員會周二公布調查報告指，中國正在直接補貼向海外銷售芬太尼化學前體（經化學反應的合成物）的生產商，加劇美國的鴉片類藥物氾濫的危機。委員會主席加拉格爾出席聽證會時表示，中國的激勵措施表明北京希望更多芬太尼進入美國，希望看到這種流行病造成的混亂和破壞。