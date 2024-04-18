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華駐歐盟使團團長任聯國代表
中國常駐聯合國代表團網站昨天顯示，原任駐歐盟使團團長的傅聰，已出任中國常駐聯合國代表、特命全權大使。前中國常駐聯合國代表張軍上月底分別向聯合國秘書長古特雷斯、第78屆聯大主席弗朗西斯等聯合國高層和各國常駐聯合國代表辭行，代表他已離任回國。
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