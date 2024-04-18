暗指名嘴抹黑 台自建潛艇要員請辭

【本報綜合報道】台灣自建潛艇專案召集人、國安會諮詢委員黃曙光傳出日前突然向總統蔡英文請辭，但未獲准。黃曙光周二證實，請辭是因大選期間避免政治爭議，傷害台灣戰力，也避免不負責任言論傷害人民感情，才決定辭職，暗指長期指控他是「貪污犯」的名嘴吳子嘉。

台媒指，黃曙光早在去年選戰期間，已向蔡英文口頭報告只做到今年5月19日諮委任期屆滿，日前更向吳子嘉提出刑事誹謗訴訟，索償200萬元新台幣（約48萬港元）。他在最新聲明中表示，自己近8年來承受不實指控與嚴重毀謗及攻訐，更無法忍受有心人士攻擊破壞國防戰力的提升，批評這些政治算計將個人利益置於台灣利益之上，才正式提告。

據報道，台建潛艇專案小組將解編，有傳總統府與國安會將設立先進國防事務辦公室代替。台防長邱國正昨天稱不知道此事，認為國安會秘書長顧立雄應對該專案有所涉略，但專案小組都是跟國防部開會，該部門則聽令交接。他對黃曙光請辭原因感同身受，但認為這對推動台建潛艇不至於有太多阻礙。

屏東演練導彈射擊 另外，台灣陸軍為驗證部隊訓練成效，周一在屏東滿州地區開展精準導彈射擊訓練。依作戰進程，透過想定誘導參演官兵執行任務。其中由中山科學研究院研發量產的最新陸射型天劍二型（劍二）防空導彈也首度進行實彈射擊。規劃射擊3枚實彈、一次追瞄，共4個拖靶，均全部命中。

黃曙光