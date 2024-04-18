澳洲10年增加2510億元軍費 針對中國

【本報綜合報道】澳洲政府昨天公布新一份國防戰略報告，將於未來10年增加500億澳元（約2,510億港元）軍費，並把透過「美英澳三方安全夥伴關係」（AUKUS）取得核潛艇、加強遠程打擊及遠程導彈生產、強化澳洲北部軍事基地列為緊急優先事項，目的是震懾敵人試圖透過澳洲北方投射軍力，劍指中國。

AUKUS相關多個事項列優先 報告指中國正以近一個世紀以來從未有過的速度和規模提高在所有戰爭領域的能力。澳洲計劃於未來10年投入額外500億澳元軍費開支，令軍費由2024至2025年度的550億澳元（約2,761億港元）增至2033至2034年度約1,000億澳元（約5,020億港元），佔國內生產總值（GDP）2.4%。到2033至2034年度，政府的國防投資總額預計達到3,300億澳元（約1.66萬億港元），其中包括AUKUS採購核動力潛艇計劃的初始成本，而760億澳元（約3,815億港元）資金用於水下戰爭、太空和網絡領域的其他大型投資。同時，政府即時增撥逾10億澳元（約50.2億港元）加快發展遠程導彈及瞄準系統，以及致命的自主系統。

防長馬利斯指出，國防戰略制訂了明確且以優先事項為導向的方案，概述如何改造澳洲國防軍並為其提供裝備，讓澳洲能在更加不確定的世界中生存，維護地區和平、安全與繁榮，防止國家利益受威脅。他表明，澳洲的國家安全地理位置不位於澳洲大陸的海岸線，而是更遠的地方，所以國防重點應明確放在亞太地區，把國防力量進一步投射到亞洲。提到核潛艇項目，他解釋澳洲依賴貿易，85%燃料從南韓、新加坡和馬來西亞進口，海上航道規則對澳洲來說是一切，而核潛艇計劃的關鍵目標是保護貿易路線。

中國外交部發言人林劍昨天回應指，中國堅持走和平發展道路，堅定奉行防禦性的國防政策，致力維護亞太和世界的和平與穩定，不對任何國家構成威脅。他表示，當前地區安全風險主要來自個別域外大國在亞太拼湊排他性的「小圈子」，製造陣營對抗，特別是在南海地區興風作浪，惟恐天下不亂。中方對此堅決反對，希望澳方正確看待中國發展和戰略意圖，摒棄冷戰思維，多做有利維護地區和平穩定的事，不要動輒拿中國說事。