美將採取新關稅 應對華非市場政策

戴琪

【本報綜合報道】美國貿易代表戴琪周二出席眾議院籌款委員聽證會，透露華府準備使用包括通過採取新關稅行動、對華301條款關稅審核等貿易工具，應對中國的非市場政策和行為，而貿易代表辦公室已接近完成對中國關稅審查。

戴琪表示，基於過去幾年的經驗，研究減少美國依賴性和脆弱性並激勵更強大供應鏈的工具，是美國貿易代表辦公室今年的主要優先事項。多年來中國不受控制的非市場政策和做法摧毀美國許多勞動社區和行業，例如鋼鐵、鋁、太陽能板、電池、電動車和關鍵礦物，美方準備好使用貿易工具，包括新的301條款行動和美國對中國301條款關稅的審核。

指301條款關稅審核近完成 戴琪說，對華301條款關稅審核取得進展，非常接近完成，屆時是否繼續對部分進口中國商品實施關稅豁免會有定論，而審核是要評估採取關稅措施的方法，以更有效、具策略性地解決中國強制技術轉移政策，如網絡盜竊和黑客，以及美中貿易關係不平衡和不平等造成的危害。

戴琪還指，正在密切評估5個美國工會提出的申訴，它們要求對中國在海運物流和造船領域涉嫌不公平行為、政策和做法展開新的301條款調查。另外，總統拜登昨天前往賓夕凡尼亞州匹茲堡出席總統選舉造勢活動。英媒估計，拜登屈時就會提到，根據301條款針對中國鋼鋁產品加徵25%關稅，同時就中國海運、物流及造船業行為展開調查。

中國商務部昨天表示，中方對此強烈不滿，堅決反對，並敦促美方尊重事實和多邊規則，立即停止錯誤做法，回到以規則為基礎的多邊貿易體制，將密切關注調查進展，並將採取一切必要措施，堅決捍衞自身權益。