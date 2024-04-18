耶倫見華金融代表團 商討產能過剩

耶倫

【本報綜合報道】中美金融工作組周二在美國華盛頓舉行第4次會議，由中國人民銀行副行長宣昌能和美國財政部助理財長內曼共同主持，美國財長耶倫會見了該工作組中方代表團。會上再次討論工業產能過剩的議題，並就反洗錢問題開展首次聯合交流，談及執法效能及潛在合作，雙方均同意繼續保持溝通。

中方斥議題政治化 國家金融監督管理總局、中國證監會，以及美聯儲、美國證券交易委員會、美國商品期貨交易委員會、聯邦存款保險公司等部門參與今次會議。中方通報指，雙方就兩國貨幣政策與金融穩定、金融監管合作、金融市場制度性安排、跨境支付和數據、可持續金融、反洗錢和反恐怖融資、金融基礎設施以及其他雙方關心的金融政策議題，進行了專業、務實、坦誠和建設性的溝通，另聽取雙方技術專家組關於兩國金融監管框架的匯報。會議結束後，中國駐美大使館發言人劉鵬宇再次駁斥產能過剩的指控，稱中國電動車、鋰電池和光伏產品近年出口增加，只是國際分工和市場需求的結果；認為供需失衡是常態，最好的解決方法是讓市場力量按照價值規律發揮作用。他批評將產能過度政治化，將經濟和安全問題聯繫，損害中國產業和全球經濟穩定。

中國外交部發言人林劍昨日表示，中國的新能源產業優勢是靠真本事獲得，是通過充分的市場競爭塑造，而不是靠政府補貼形成，中國新能源產業持續提供的優質產能，將對全球綠色發展作出重要貢獻。他指所謂中國產能過剩衝擊世界市場是偽命題，以產能過剩為由採取貿易保護措施，不會讓自己變得更好，只會破壞產供鏈的穩定暢通，拖累全球經濟綠色轉型和新興產業發展。