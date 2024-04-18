中美防長通話後 美巡邏機穿台海 挑火頭

中美防長周二晚於相隔年半再次對話後，美國海軍第7艦隊昨天公布，一架美軍P8A反潛巡邏機於當日飛越台灣海峽的國際空域。解放軍東部戰區發言人李熹表示，東部戰區組織戰機對美國軍機過航行動跟監警戒，依法依規處置。

東部戰區對美軍機跟監警戒 第7艦隊指，美國根據國際法在台灣海峽開展行動，維護所有國家的航行權利和自由，美軍巡邏機飛越台海表明美國對自由開放的印太地區之承諾。台灣國防部稱，一架美軍P8A反潛巡邏機從北至南飛越台海，台軍監控形勢，周邊地區沒有異常。解放軍東部戰區則指，美軍一架P8A反潛巡邏機過航台灣海峽並公開炒作，東部戰區戰機對過航行動跟監警戒，依法依規處置，部隊時時刻刻保持高度戒備，堅決捍衞國家主權安全與區域和平穩定。美軍對上一次公布有P8A反潛巡邏機飛越台海，為去年12月，當時東部戰區亦有派戰機跟監警戒。

董軍稱台灣為中國核心利益 中國國防部長董軍與美國國防部長奧斯汀視像通話後，中國國防部昨天公布，董軍在通話期間指出中美兩軍應探尋相處之道，把以和為貴、以穩為重、以信為本作為交往基本遵循。他強調台灣問題是中國核心利益的核心，中國的核心利益絕對不容許受損，而當前南海情勢整體穩定，區域國家有意願、智慧和能力解決問題。

董軍指出，中美兩國元首致力於推動雙邊關係穩下來、好起來，軍事領域是確保落實元首共識、穩定兩國關係發展、防止重大危機發生的關鍵。中美兩軍應探尋相處之道，把以和為貴、以穩為重、以信為本作為交往基本遵循，在平等和尊重基礎上，構建不衝突不對抗、開放務實合作、逐步積累互信的兩軍關係，真正當好兩國關係發展的穩定基石。

董軍強調，台灣問題是中國核心利益的核心，中國的核心利益絕對不容許受損，解放軍對於一切「台獨」分裂活動和外部縱容支持，絕不會聽之任之。當前南海情勢整體穩定，區域國家有意願、有智慧、有能力解決問題，美方應認清中方堅定立場，切實尊重中方在南海的領土主權和海洋權益，以實際行動維護區域和平和中美兩國關係穩定。雙方也就其他共同關切的問題交換了意見。

美菲下周聯演 華指挑動對抗 另外，美國和菲律賓下周進行聯合軍演，中國外交部發言人林劍昨天表示，中方已多次表明嚴正立場。菲方應清醒認識到，拉攏域外國家在南海炫耀武力、挑動對抗，只會加劇局勢緊張，破壞地區穩定，試圖引入外部力量來維護所謂的自身安全，只會導致自身更大的不安全，甚至淪為別人的棋子。中方敦促菲方停止在海上滋事挑釁，敦促相關域外國家停止在南海挑釁對抗。本報綜合報道

美軍P8A反潛巡邏機昨日飛越台灣海峽的國際空域。 奧斯汀 董軍