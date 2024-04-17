武王墩墓 主墓逾千文物出土 助研楚國風俗制度

中國國家文物局昨日在安徽省淮南市發布「考古中國」重大項目進展，聚焦武王墩墓考古新發現。武王墩墓是經科學發掘的迄今規模最大、等級最高、結構最複雜的大型楚國墓葬，有助研究戰國晚期楚國高等級陵墓制度，以及楚國東遷後的歷史風俗。

戰國晚期武王墩墓位於安徽省淮南市三和鎮徐窪村，北依舜耕山，南為開闊平地，西距楚壽春城遺址約15公里，現存主墓（一號墓）、墓園、車馬坑、陪葬墓、祭祀坑等重要遺迹，總面積逾140萬平方米。

墓主人料楚考烈王 專家表示，墓主人可能為戰國時期楚國君主楚考烈王，於公元前238年去世，享年52歲。考古人員2020年至今重點發掘主墓，發現其為一座大型「甲」字形豎穴土坑墓。墓坑接近正方形，東側有斜坡墓道，中央則建有「亞」字形槨室，四周分列8個側室，槨室中部設有棺室，均由長條形枋木構築，頂部覆蓋多層蓋板。蓋板上更發現有墨書文字，標示了蓋板的位置與各側室的功能。

遺址擬建考古公園 考古人員更從主墓中提取了漆木器、青銅器等文物逾千件，其中漆木器數量、種類都是前所未見。墓室內放置的大鼎粗測口徑超過88厘米，大於已知最大的李三孤堆出土的楚大鼎（鑄客大鼎）。當局今後將加強文物和遺址原址保護，計劃建設考古遺址公園。本報綜合報道