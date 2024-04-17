系統故障 荷蘭領空關閉3句鐘

荷蘭空中交通管制局昨日表示，由於空中交通管制系統出現技術故障，導致該國領空完全關閉3小時，正在調查故障的起因，並為事件造成乘客、機場和航空公司不便而道歉。系統周一晚上11時左右發生，主要影響繁忙的阿姆斯特丹斯希普霍爾機場，導致不少飛機出現延誤。（綜合報道）