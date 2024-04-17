4月17日(三)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月17日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
系統故障 荷蘭領空關閉3句鐘
荷蘭空中交通管制局昨日表示，由於空中交通管制系統出現技術故障，導致該國領空完全關閉3小時，正在調查故障的起因，並為事件造成乘客、機場和航空公司不便而道歉。系統周一晚上11時左右發生，主要影響繁忙的阿姆斯特丹斯希普霍爾機場，導致不少飛機出現延誤。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240417-0417_00180_048/系統故障--荷蘭領空關閉3句鐘
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc