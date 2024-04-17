特朗普付艷星掩口費案開審 首日未完成遴選陪審

美史上第一位接受刑事審訊前總統 距離美國總統選舉餘下大約半年時間，共和黨總統參選人特朗普涉嫌早年向色情片女星斯蒂芬妮支付「掩口費」一案前天在紐約曼哈頓法院開審，成為國家史上首位接受刑事審訊前總統。他抵達法院前再一次提到自己受到政治迫害，是次訴訟前所未有。案件將延續審訊大約個半月時間，卻在首日未能完成遴選陪審員程序。

案情指，77歲的特朗普涉嫌2016年總統選舉舉行前，透過律師向斯蒂芬妮支付一筆13萬美元（約101.4萬港元）款項，希望藉此隱瞞雙方早年關係，並偽造相關付款紀錄，避免影響當年競選活動，被控偽造商業紀錄等多項罪名。

當抵達法院後，特朗普說：「這宗起訴前所未有，是對美國的攻擊，因此我非常自豪地到此。」他之後在律師陪同下坐上被告席，觀看相關程序，神情看似非常疲累。美媒指出，由於案件涉及刑事，特朗普須出庭應訊，勢必影響往後拉票工程。

逾50人指無法公平判斷 遭遣散 按照規定，法庭將遴選12名陪審員及6名後備陪審員。惟特朗普代表律師質疑，他們根本難以在曼哈頓找出一個公平公正陪審團，案件應移師其他地區審理。惟檢察官反駁，曼哈頓擁有140萬成年人人口，無理由找不到12名陪審員。

經歷數小時爭辯，法院前天下午開始遴選陪審員程序。法官梅爾昌（Juan Merchan）傳召96名潛在人選上庭，並問到眾人有否任何好或壞偏見，能否作出公平判斷等。然而，超過50多人立即舉手表示自己無法作出公平判斷，遭立即遣散，導致首日未能組成陪審團。

除了上述案件，特朗普亦面臨另外3宗刑事案件，分別是私藏密件、干預聯邦總統選舉及干預喬治亞州總統選舉案。美媒指出，縱使掩口費一案嚴重程度較低，卻是唯一一宗能夠在本年總統選舉舉行前開庭審理的案件。

倘罪成 逾半搖擺州選民不投特 特朗普競選團隊同日發布一段片段告訴支持者：「他們想奪走我的自由，因為我永遠不會讓他們奪走你們的自由。」根據民調，超過一半來自搖擺州份選民表示，若特朗普被判有罪，就不會在總統選舉中支持他，另有四成受訪者表示無論如何均支持特朗普重返白宮。另有美媒提出，若特朗普被判有罪，當地法律系統或面臨前所未見難題。例如，特朗普會否在競選總統期間入獄，假如勝出總統選舉會在何時服刑等。本報綜合報道