傳美曾私下警告烏 勿攻擊俄煉油設施

【本報綜合報道】美國國防部長奧斯汀上周公開敦促烏克蘭停止襲擊俄羅斯境內煉油設施，避免推高全球油價。美國傳媒周一揭露，美方兩個月前私下發出類似警告，激怒烏克蘭總統澤連斯基及其幕僚，烏方決定一意孤行。美國官員警告，能源價格上漲阻礙降低美國通脹之餘，更可能削弱歐洲出錢援助烏克蘭的能力。

澤連斯基無視賀錦麗建議 報道指出，美國副總統賀錦麗今年2月在德國慕尼黑國家安全會議與澤連斯基會面時，私下要求烏方切勿攻擊俄羅斯煉油設施，除了推高全球油價外，更會招致俄方猛烈報復。惟澤連斯基及其幕僚認為，源頭打擊俄方煉油設施是戰爭中難得的戰績，加上不肯定這是否反映拜登政府總體立場，因此對賀錦麗的建議敷衍了事。

隨後在多次對話中，美方加強警告烏方切勿攻擊俄羅斯煉油設施，白宮國家安全顧問沙利文上月訪問烏克蘭首都基輔時也有提及，但烏克蘭反而加倍源頭打擊俄羅斯，本月2日更出動無人機千里奔襲位於韃靼斯坦下卡姆斯克的俄羅斯第三大煉油廠。烏方如今成功削減俄方10%煉油能力，全球油價卻升至6個月以來高位，令烏克蘭和美國分歧擴大。

美國官員對俄羅斯煉油設施受襲卻說法不一，美國國務卿布林肯強調，拜登政府不支持烏克蘭襲擊俄羅斯境內目標，不論目標是否煉油設施。奧斯汀傾向烏方打擊俄羅斯境內空軍基地和軍事設施，國防部國際安全事務助理部長瓦蘭德（Celeste Wallander）表示，美方重點關切烏方襲擊民用目標，可能違反國際戰爭法。