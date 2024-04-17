星貨船撞塌美大橋 聯邦局查刑責

【本報綜合報道】美國馬里蘭州巴爾的摩法蘭西斯‧斯科特‧基大橋上月遭新加坡貨櫃船撞塌，當地傳媒引述消息報道，聯邦調查局已經展開刑事調查並登船搜證，搜證方向包括船員是否明知貨櫃船存在嚴重系統問題，仍然把船駛離港口出航，若然就會追究責任。

疑故障照出航 登船搜證 聯邦調查局發表聲明，證實周一派出特工到肇事貨櫃船Dali號展開法院授權的執法行動，但拒絕進一步說明。刑事調查與全國運輸安全委員會的調查分開進行，官員透露，啟動刑事調查意味海岸防衞隊海事調查委員會將暫停搜證，但仍然可以分析已經收集證據，以便為新法規或檢查活動等安全工作提供資訊。

馬里蘭州聯邦檢察官巴倫（Erek Barron）周一拒絕證實刑事調查存在，但重申任何威脅公共安全或財產的事件，當局都將追究責任。巴爾的摩市市長斯科特（Brandon Scott）宣布聘請兩間律師事務所，與官方法律團隊合作追究大橋倒塌的責任，嫌疑人包括貨櫃船船東、承租人、營運商和製造商以及任何第三方。