商場刀手被指頻買春 單身沮喪行兇

【本報綜合報道】澳洲悉尼韋斯特菲爾德邦迪商場上周六發生孤狼刀手斬人事件，造成6人死亡，40歲疑兇考奇（Joel Cauchi）遭女警擊斃，被指針對女性行兇。考奇的父母周一透露，兒子因為沒有女朋友感到沮喪而行兇，他患有精神疾病，數年前開始停藥。當地傳媒報道，考奇生前經常光顧色情場所，又控訴父母家庭暴力。

父母受訪 證兒失常停藥 考奇的父母首次接受傳媒訪問，父親安德魯（Andrew Cauchi）透露，兒子17歲被診斷患有精神分裂症，一直居住父母位於昆士蘭省布里斯班的家中，直至5年前搬走並患上病感失認症，不認為自己患病並開始停藥。考奇又迷戀刀具，去年回家探訪期間攜帶5把大型軍刀，遭安德魯發現後沒收，考奇於是報警聲稱受到家暴。安德魯表示深愛兒子，說：「對你們來說他（考奇）是怪物，對我來說卻是骨肉。」

鄰居憶述孝奇自幼不合群，但會向鄰居打招呼，其父母友善。昆士蘭省警方透露，考奇今年3月搬到新南威爾士省悉尼，最後一次聯繫父母是今年3月，他從未因任何刑事犯罪被捕，過去5年屢受警方盤查，警員意識到他有心理問題。考奇的社交帳戶顯示，他經常光顧新省和昆省的妓院和脫衣舞俱樂部。一名女子聲稱自己前年與考奇約會，形容對方善良並立志成為教師，但未發現他心理有異。

遇害華女 悉尼攻讀碩士 事件中遇害中國公民證實是27歲女子程逸翾，在悉尼大學攻讀經濟學碩士學位。她事發前與身在中國的王姓未婚夫通電話，談到自己當天早上完成多課考試，下午到韋斯特菲爾德邦迪商場購物試衫，詢問未婚夫意見。兩人掛斷電話後，王男從新聞得悉商場發生斬人事件，再撥號致電未婚妻卻無人應答，沒想到與對方陰陽相隔。